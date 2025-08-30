PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Skulptur bemalt/besprüht - Zeugen gesucht

POL-PDLD: Skulptur bemalt/besprüht - Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (29./30.08.2025) bemalten/besprühten bislang unbekannte Täter die Skulptur am Kreisverkehr am Bahnhof in Bad Bergzabern. Die ungebetenen Künstler wählten eine Umgestaltung in Deutschlandfarben und platzierten zusätzlich noch den Bundesadler auf der Skulptur. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
PHK Lunkwitz

Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 11:34

    POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Trunkenheitsfahrten

    Schweigen-Rchtenbach (ots) - Am 29.08.2025 wurden gleich zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Schweigen-Rechtenbach kontrolliert. Gegen 19:45 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann mit seinem E-Scooter angehalten, ein Drogentest ergab, dass er unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand. Nur wenige Minuten später reagierte ein Test bei einem 22-jähigen Mann, welcher mit seinem Auto unterwegs ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:18

    POL-PDLD: Falscher Alarm

    Germersheim (ots) - Am 29.8.2025 gegen 19 Uhr wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein möglicher Brand im Bereich der August-Keiler-Straße in Germersheim gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Bewohner vergessen hatte, seine Steaks vom Grill zu nehmen, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Zu einem Brand war es glücklicherweise nicht gekommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon 07274/958-0 ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:17

    POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen

    Kuhardt (ots) - Aufgrund von Bürgerbeschwerden führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am 29.08.2025 in der Zeit von 7:00 Uhr bis 7:35 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Rülzheimer Straße in Kuhardt durch. Hierbei wurden ca. 50 Fahrzeuge gemessen. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung konnte nicht festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren