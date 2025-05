Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fahrradhändler kann Dieb einholen und stellen

Ulm (ots)

Am Samstagmittag wurde gg. 13.30 Uhr beobachtet, wie ein Mann in einem Fahrradladen in der Aalener Straße ein E-Bike nahm und davonfuhr. Der Inhaber nahm kurz entschlossen mit seinem Rennrad die Verfolgung auf. Es gelang ihm, den Dieb zu stellen und zur Rückkehr zu bewegen. Das MTB-Fully hat eine Wert von 7.000 EUR. Der ukrainische Dieb hat keinen Wohnsitz in Deutschland und führte keinen Ausweis mit sich. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm Fingerabdrücke abgenommen und Lichtbilder von ihm gefertigt wurden. Er wurde nach den Maßnahmen wieder auf freien Fuß gelassen.

