POL-UL: (BC) Ummendorf - Motorradfahrer stürzte auf nasser Fahrbahn

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer auf der K7568 von Dietenwengen in Richtung Fischbach. Auf regennasser Fahrbahn kam der 22-Jährige mit seiner KTM in einer Rechtskurve ins Rutschen. Er stürzte auf die linke Seite und kam von der Fahrbahn ab. Der Fahrer erlitt Prellungen und Schürwunden. Eine Behandlung durch den angefahrenen Rettungsdienst lehnte er ab. An der KTM entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000EUR.

