POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - 23-Jährige übersieht wartendes Auto

9-jähriges Kind wird eingeklemmt

Ulm (ots)

Am Freitag wurden gegen 14.40 Uhr Rettungskräfte und die Polizei in den Batschkaweg nach Giengen gerufen. Dort hatte eine 23-Jährige mit ihrem Ford Fiesta rückwärts von einem Parkplatz ausgeparkt. Beim Ausparken hatte sie den Opel Astra einer 30 Jahre alten Fahrerin übersehen, der direkt hinter dem Ford der 23-Jährigen geparkt hatte, Personen aus- und einsteigen zu lassen. Zum Unfallzeitpunkt war ein 25-Jähriger aus dem Opel ausgestiegen und wollte ein 9-jähriges Kind an seiner Stelle hinten rechts einsteigen lassen. Hierbei wurde das Kind zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und verletzt. Der 25-Jährige verletzte sich durch den Zusammenprall schwer. Die 9-Jährige und der 25-Jährige wurden in umliegende Kliniken verbracht. Der Gesamtschaden beträgt 4.000 Euro. Die 23-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

