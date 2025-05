Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Tatort Kreisverkehr

Unfall durch fehlende gegenseitige Rücksichtnahme

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei am Freitag ein Unfall im Kreisverkehr Sparwieser Straße / Staufenlandstraße gemeldet. Eine 60-Jährige war aus Sparwiesen kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Ein 46-Jähriger UPS-Fahrer hatte den Kreisverkehr von der Stauferlandstraße aus befahren. Beim Eintreffen der Streife war der VW der 60-Jährigen in das Fahrzeug des 46-jährigen UPS-Fahrers verkeilt. Beide Unfallbeteiligte gaben gegenüber der Polizei an, dass sie den anderen nicht gesehen hätten und als erstes im Kreisverkehr waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der VW der 60-Jährigen musste abgeschleppt werden, der UPS-Fahrer konnte nach der Unfallaufnahme selbständig weiterfahren. Die Polizei in Uhingen ermittelt nun und sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0716193810 entgegengenommen.

