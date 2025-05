Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Gleisarbeiten Flächenbrand ausgelöst

Ulm (ots)

Am Samstagmittag wurden an der Bahnlinie Ulm-Stuttgart auf Höhe des Örlinger Hofs Gleisarbeiten ausgeführt. Dabei wurden durch die ausführende Firma Schienen mittels Schneidbrenner zerteilt. Aufgrund der Trockenheit die letzten Wochen waren das Gras und die Büsche relativ leicht entzündlich. Nachdem die Firma weiter vorgerückt war, entzündeten sich wenige Quadratmeter Gras. Deshalb musste die Feuerwehr Ulm an drei Stellen löschen. Ein Schaden war nicht entstanden.

