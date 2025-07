Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Keine zehn Minuten brauchten die Tätern am Montagabend, um einen Geldbeutel aus einem Auto zu stehlen und die Bankkarte einzusetzen. Wie ein 25-Jähriger bei der Polizei zu Protokoll gab, parkte er seinen VW Caddy gegen 21 Uhr in der Friedensstraße. Kurz darauf erhielt der Mann eine Benachrichtigung auf seinem Mobiltelefon, dass gerade mit seiner Bankkarte eingekauft wurde. Da merkte er, dass er seinen Geldbeutel im Wagen vergessen hatte. Doch dort war das Portemonnaie nicht mehr. Langfinger nutzten die neun Minuten Abwesenheit des 25-Jährigen aus und machten sich an dem VW zu schaffen. Aus dem Innenraum stahlen sie die Geldbörse, in der sich Ausweisdokumente, Bargeld und mehrere Bankkarten befanden. Eine davon setzten die Täter auch direkt an einem Zigarettenautomaten ein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, denen in der Straße etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

