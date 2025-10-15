PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Knallgeräusche wahrgenommen
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Montagabend (13.10.) zu mehreren Knallgeräuschen kam, ermittelt die Darmstädter Kriminalpolizei und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Im Bereich der Jacobistraße wurden die nicht genau zuzuordnenden Geräusche gegen 20 Uhr wahrgenommen und zudem Beschädigungen an einem Fahrzeug festgestellt. Ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Beschädigungen und den Knallgeräuschen gibt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 10 in Darmstadt. Es ist derzeit auch nicht auszuschließen, dass sie von einer Schusswaffe stammen könnten.

Zeugen, denen diese Geräusche oder verdächtige Personen im Bereich der Jacobistraße aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

