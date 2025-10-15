Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Knallgeräusche wahrgenommen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Montagabend (13.10.) zu mehreren Knallgeräuschen kam, ermittelt die Darmstädter Kriminalpolizei und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Im Bereich der Jacobistraße wurden die nicht genau zuzuordnenden Geräusche gegen 20 Uhr wahrgenommen und zudem Beschädigungen an einem Fahrzeug festgestellt. Ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Beschädigungen und den Knallgeräuschen gibt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 10 in Darmstadt. Es ist derzeit auch nicht auszuschließen, dass sie von einer Schusswaffe stammen könnten.

Zeugen, denen diese Geräusche oder verdächtige Personen im Bereich der Jacobistraße aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell