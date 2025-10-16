Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt - Räuberischer Diebstahl - Festnahme nach Angriff auf Mitarbeiter

Michelstadt (ots)

Am Dienstagabend (15.10.), gegen 19:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Ein mutmaßlicher Ladendieb im Alter von 30 Jahren, der Waren im Wert von rund 140 Euro entwenden wollte, griff bei der Konfrontation zwei Mitarbeiter körperlich an. Durch das couragierte Eingreifen des Personals konnte der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

