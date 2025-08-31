Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 - Verkehrsunfall im Autobahnkreuz Hilden - Eine schwer verletzte Person - Fahrzeugsicherstellung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 29. August 2025, 18:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend im Autobahnkreuz der A 46 bei Hilden verlor der Fahrer eines Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach mehreren Kollisionen im Grünstreifen zum Stillstand. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie die ungewöhnliche Kombination der vier montierten Räder des Pkw begutachteten.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 18-jähriger Mann aus Gelsenkirchen mit seinem BMW die A 46 im Autobahnkreuz Hilden verlassen. Am Ende der Ausfahrt in Richtung Hilden verlor er aus bislang unerklärlichen Gründen die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte in eine rechtsseitige Leitplanke. Von dort aus prallte er zurück auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Heck eines Seat aus Erkrath. Schlussendlich kam der BMW stark beschädigt im Grünstreifen zum Stillstand. Der Heranwachsende musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 50-jährige Fahrer des Seat und die 47-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Als die Polizisten den BMW näher in Augenschein nahmen, waren sie schon stark darüber verwundert, dass der Pkw linksseitig 18-Zoll Räder und rechtsseitig 16-Zoll Räder montiert hatte. Weiterhin war das vordere, rechte Rad mit lediglich drei, statt der fünf vorgesehenen Muttern befestigt. Ob der nicht verkehrssichere Zustand des Pkw sowie eine nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich war, bedarf weiterer Ermittlungen. Der BMW wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

