POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Brand in Garage ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Vorläufige Festnahme eines 64-Jährigen

Pfungstadt (ots)

Ein 64-jähriger Tatverdächtiger soll am Mittwochabend (15.10.) in einer Garage in der Jahnstraße einen Brand verursacht haben, wodurch die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen wurden.

Gegen 22 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr sowie der Polizei durch Zeugen alarmiert. Als die zügig hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen stand die Garage und das darin befindliche Inventar bereits in Flammen. Nach derzeitigem Kenntnisstand löste ein angezündeter Gegenstand im Bereich des Inventars das Feuer aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig unter Kontrolle und im Anschluss gelöscht werden. Zwei angrenzende Garagen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.

Im Rahmen der Maßnahmen der Polizei erhärtete sich der Verdacht gegen einen 64 Jahre alten Mann. Die Beamten stellten ihn in unmittelbarer Nähe zur Garage fest und nahmen ihn vorläufig fest. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der 64-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell