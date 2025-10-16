Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen/Darmstadt: Die Wachpolizei sucht Verstärkung - Einladung zum Berufsinformationstag

Südhessen (ots)

Werden Sie Wachpolizistin oder Wachpolizist - Ein spannender sowie herausfordernder Beruf im Einsatz für die Sicherheit.

Das Polizeipräsidium Südhessen bietet eine Chance für alle, die Verantwortung übernehmen und aktiv für Sicherheit sorgen möchten. Zum Einstellungstermin im April 2026 sucht die Polizei in Südhessen engagierte Nachwuchskräfte für die Wachpolizei.

Interessierte können am Freitag, den 21. November 2025 von 16 bis 19 Uhr beim Berufsinformationstag im Polizeipräsidium (Klappacher Straße 145, 64285 Darmstadt) einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen. Dort erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Von detaillierten Einblicken in die vielfältigen Aufgaben über umfassende Infos zu Ausbildung und Verdienst, bis hin zu praxisnahen Stationen im Einsatztraining und Gewahrsam.

Als weiteres Highlight stehen Wachpolizistinnen und Wachpolizisten persönlich für Fragen bereit und berichten aus erster Hand von ihrem Berufsalltag.

Für die Teilnahme an der Infoveranstaltung ist eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an Einstellungsberatung.ppsh@polizei.hessen.de unter Angabe des vollständigen Namens und des Geburtsdatums bis zum 20. November 2025 erforderlich.

Die Voraussetzungen für die Einstellung bei der Wachpolizei finden Sie hier: https://karriere.polizei.hessen.de/startseite/ich-moechte-zur-wachpolizei/

