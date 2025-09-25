PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl von Baggerschaufeln

In der Zeit zwischen Freitag, 19. September 2025 15:00 Uhr bis Mittwoch, 24. September 2025 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle im Wiesenweg und entwendeten zwei Schaufeln eines Minibaggers. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines Starkstromkabels

In der Zeit zwischen Samstag, 20. September 2025 14:00 Uhr bis Mittwoch, 24. September 2025 12:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum in der Kolpingstraße und entwendeten ca. 50m Kabel. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Bislang unbekannte Täter warfen vermutlich mit einem Stein in der Zeit zwischen Dienstag, 23. September 2025 20:00 Uhr bis Mittwoch, 24. September 2025 08:00 Uhr eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Brandstraße ein. Das Haus befindet sich derzeit im Umbau. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Unfall und wird leicht verletzt

Am Mittwoch, 24. September 2025 gegen 23:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Dinklager Straße. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wegweiser. Anschließend kam er in der Ausstellung einer anliegenden Gartenbaufirma zum Stehen. Es konnte deutlich Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Durch den Unfall wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Er war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es entstand ein Schaden von rund 44.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 11:30

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Mittwoch, 24. September 2025 gegen 08:31 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Sedelsberger Straße in Richtung B 72 und nutzte hier die Abbiegespur zur Einmündung Ems-Dollart-Ring. Plötzlich lenkte er zurück nach rechts auf die dortige Fahrspur, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hinter ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:29

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - vers. Diebstahl / Tatverdächtige konnte durch Zeugen aufgehalten werden Am Mittwoch, 24. September 2025 gegen 12:55 Uhr entwendete eine 32-Jährige Frau aus Nortrup einer 52-jährigen Garrelerin die Handtasche, als diese zu Fuß in der Mühlenstraße war. Anschließend versuchte sie mittels E-Scooter zu flüchten. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und hinderten die ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:06

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl aus Rohbau In der Zeit zwischen Sonntag, 21. September 2025 16:00 Uhr bis Dienstag, 23. September 2025 15:55 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Rembrandtstraße und entwendeten aus einer Garage diverse Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Visbek - Brand in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren