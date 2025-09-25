Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl von Baggerschaufeln

In der Zeit zwischen Freitag, 19. September 2025 15:00 Uhr bis Mittwoch, 24. September 2025 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle im Wiesenweg und entwendeten zwei Schaufeln eines Minibaggers. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines Starkstromkabels

In der Zeit zwischen Samstag, 20. September 2025 14:00 Uhr bis Mittwoch, 24. September 2025 12:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum in der Kolpingstraße und entwendeten ca. 50m Kabel. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Bislang unbekannte Täter warfen vermutlich mit einem Stein in der Zeit zwischen Dienstag, 23. September 2025 20:00 Uhr bis Mittwoch, 24. September 2025 08:00 Uhr eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Brandstraße ein. Das Haus befindet sich derzeit im Umbau. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Unfall und wird leicht verletzt

Am Mittwoch, 24. September 2025 gegen 23:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Dinklager Straße. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wegweiser. Anschließend kam er in der Ausstellung einer anliegenden Gartenbaufirma zum Stehen. Es konnte deutlich Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Durch den Unfall wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Er war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es entstand ein Schaden von rund 44.000,00 Euro.

