Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - vers. Diebstahl / Tatverdächtige konnte durch Zeugen aufgehalten werden

Am Mittwoch, 24. September 2025 gegen 12:55 Uhr entwendete eine 32-Jährige Frau aus Nortrup einer 52-jährigen Garrelerin die Handtasche, als diese zu Fuß in der Mühlenstraße war. Anschließend versuchte sie mittels E-Scooter zu flüchten. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und hinderten die 32-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht. Die 32-Jährige wurde zunächst dem Dienstgebäude der Polizei Cloppenburg zugeführt. Es stellte sich heraus, dass es bereits zuvor zu Diebstählen aus Bekleidungsgeschäften gekommen war. Sie wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Lindern - Diebstahl einer Bandsäge

In der Zeit zwischen Dienstag, 23. September 2025 17:00 Uhr bis Mittwoch, 24. September 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte auf das Grundstück eines Rohbaus im Weißdornweg und entwendeten eine Bandsäge. Es entstand ein Schaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Tel.: 05957/967790) entgegen.

Löningen - Pkw aufgebrochen

Am Mittwoch, 24. September 2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines VW Crafter mit Bremer Ortskennung ein, welcher auf einem Feldweg an der Straße Zum Rosenmoor abgestellt worden war und entwendeten die Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Pkw aufgebrochen

Am Mittwoch, 24. September 2025 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr bis 17:15 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines Pkw, Volvo XC90 ein, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Zur Reithalle (Böener Wald) abgestellt worden war und entwendeten die Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Lastrup - Fettbrand

Am Mittwoch, 24. September 2025 gegen 11:58 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Straße Am Grenzwall zu einem Fettbrand in der Küche. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lastrup gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 24. September 2025 gegen 15:49 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau aus Lastrup mit ihrem Pkw den Kneheimer Weg in Richtung Molbergen. Hier überholte sie einen 70-jährigen Mann aus Molbergen, welcher den Kneheimer Weg mit seinem Fahrrad befuhr. Als die 61-Jährige beabsichtigte wieder einzuscheren übersah sie den auf der Fahrbahn stehenden Pkw eines 89-jährigen Mannes aus Molbergen. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 87-jährige Beifahrerin im stehenden Pkw leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell