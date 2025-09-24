PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Fahrraddiebstahl / Täter ermittelt

Am Dienstag, 23. September 2025 gegen 16:00 Uhr meldete sich eine Geschädigte und teilte mit, dass sie soeben das vor zwei Monaten am Schützenplatz in Molbergen entwendete Fahrrad ihres Sohnes an einer Bushaltestelle in Molbergen, Peheimer Straße, festgestellt habe. Das Fahrrad sei mit einem fremden Schloss gegen die Wegnahme gesichert gewesen. Die Sicherung des Fahrrads verzögerte sich, da die Geschädigten bisher keine Anzeige erstattet hatten. Nach Überprüfung der Fahrradrahmennummer sowie der nunmehr beigebrachten Papiere konnte festgestellt werden, dass das Fahrrad tatsächlich entwendet worden war.

Vor Ort konnte ein 17-jähriger Jugendlicher aus Molbergen angetroffen werden, welcher das Schloss des Fahrrads aufschloss und beabsichtigte wegzufahren. Der 17-Jährige wurde belehrt und in die Obhut seiner Eltern übergeben, das Fahrrad konnte an die Geschädigten ausgehändigt werden.

Es ist immer ratsam auch augenscheinlich kleinere Delikte zur Anzeige zu bringen. Der Aufwand hierfür ist gering, Anzeigenerstattungen sind problemlos auch über die Online Wache möglich.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 24. September 2025 gegen 03:22 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg einen 56-jährigen Mann aus Cappeln, welcher mit seinem Pkw die Emsteker Straße befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Zudem waren Ausfallerscheinungen vorhanden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. September 2025 gegen 07:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Skoda Octavia in schwarz, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Am Mühlencenter abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

