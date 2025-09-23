PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - gefährliche Körperverletzung

Am Freitag, 19. September 2025 gegen 17:00 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 77-jährigen Frau und einem 32-jährigen Mann, beide aus Barßel. Die beiden Geschädigten befanden sich zu Fuß in der Eichenallee, als sie von zwei bislang unbekannten Kindern/Jugendlichen mit Softairpistolen beschossen wurden. Hierdurch wurde die 77-Jährige leicht verletzt. Die zwei unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - zwischen 10-15 Jahren
   - beide trugen eine schwarze Jacke mit auffälligen weißen Steifen 
     im Bereich der Schulter
   - einer trug eine blaue Jeans, der andere eine schwarze
   - sind mit schwarzen kleinen BMX-Rädern unterwegs

Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) oder die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Einbruch in Werkstatt

In der Zeit zwischen Freitag, 19. September 2025 22:30 Uhr bis Montag, 22. September 2025 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Werkstatt in der Hermann-Zur-Lage-Straße und entwendeten Diesel und Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 22. September 2025 gegen 20:44 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Friesoythe einen 30-jährigen Mann aus dem Saterland, welcher mit einem Pkw die Gehlenberger Hauptstraße befuhr. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,41 Promille aus, ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC. Es wurde eine Blutentnahme entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

