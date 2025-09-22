Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Am Sonntag, 21. September 2025 gegen 03:45 Uhr entwendete eine derzeit unbekannte Person Bargeld aus der Kasse eines Selbstbedienungsladens im Ligusterweg. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 21. September 2025 gegen 10:11 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau aus Ankum mit einem Pkw die Lindenstraße. Ein im Rahmen einer Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 21. September 2025 gegen 15:45 Uhr befuhr ein 68-jährige Mann aus Steinfeld mit einem Pkw die Bahnhofstraße. Ein im Rahmen einer Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell