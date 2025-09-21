Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Gefährliche Körperverletzung: 23-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Am Sonntag, 21.09.2025, kam es gegen 05:45 Uhr nahe einer Bar an der Großen Straße im Übergang zur Münsterstraße in Vechta zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei schubste ein 26-Jähriger aus Vechta zunächst das 23-Jährige Opfer gewaltsam vom E-Scooter und stach im weiteren Verlauf mehrfach mit einem Messer in Richtung des 23-Jährigen. Das Opfer konnte die Angriffe abwehren. Der Täter flüchtete fußläufig, konnte jedoch kurz darauf durch die Polizei in Tatortnähe gestellt werden. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 23-Jährigen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 26-jährige Beschuldigte wurde nach Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, den 21.09.2025, befuhr gegen 10:15 Uhr eine 47-Jährige aus Ankum mit ihrem Pkw die Dinklager Straße in Lohne in Fahrtrichtung Dinklage, nachdem ihr zuvor ausdrücklich der Fahrtantritt untersagt worden ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab im Rahmen der Verkehrskontrolle einen Wert von 1,39 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde daraufhin in der Polizeidienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Bevor sie dort aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden ist, wurde ihr die Weiterfahrt zum Führen jeglicher Kraftfahrzeuge gänzlich untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen sie eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell