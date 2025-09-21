Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Cloppenburg - Diebstahl aus Baustellenfahrzeug
Am Freitag, 19.09.2025, in der Zeit von 19.30 bis 20.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem VW Transporter mit Anhänger u. a. einen Baustellen Rotationslaser sowie eine Geldbörse. Das Fahrzeuggespann war im Tatzeitraum in der Kantstraße in Cloppenburg abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0 entgegen.
Cloppenburg - Diebstahl aus Gartenhütte
In der Zeit von Donnerstag, 18.09.2025, 21.30 Uhr bis Samstag, 20.09.2025, 11.00 Uhr, wurde eine verschlossene Gartenhütte in der Schillerstraße in Cloppenburg durch bislang unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Aus der Gartenhütte wurden diverse Werkzeuge entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0 entgegen.
