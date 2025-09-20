Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 19.09. - 20.09.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, 18.09.2025, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein ordnungsgemäß abgeparkter PKW an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wurde vermutlich durch einen ausparkenden PKW verursacht. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, 18.09.2025, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde in der Eschstraße in Cloppenburg ein geparkter Audi beschädigt. Vermutlich durch einen weiteren Parker wurde das Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite gestreift. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 19.09.2025, um 13:28 Uhr ereignete sich in Cloppenburg auf der Straße "Pingel-Anton" ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein E-Scooter Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug in Höhe des dortigen Edeka Marktes den Geh- und Radweg in der für ihn falschen Fahrtrichtung links. Im Begegnungsverkehr mit einem weiteren 16-jährigen E-Scooter Fahrer aus Emstek musste dieser ausweichen und stieß gegen einen auf der Fahrbahn wartenden PKW. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Fahrer des linksseitig fahrenden E-Scooters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Lindern - Diebstahl aus Rohbau Bereits am 14.09.2025 gegen 08:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein ca. 10m langes Starkstromkabel aus einem Rohbau an der Straße "Jökelrien" in Lindern. Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957/967790 entgegen. Essen - Brand einer Schutzhütte Am frühen Samstagmorgen, 20.09.2025, in der Zeit von 00:25 Uhr bis 01:10 Uhr gerät in Essen, Holunderweg, eine Schutzhütte in einem Mehrgenerationenpark aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch das Feuer wird die Hütte nahezu vollständig zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Essen/Oldb. unter 05434/924700 entgegen.

