Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 19.09. - 20.09.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht
Am Donnerstag, 18.09.2025, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
ereignete sich auf dem Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße 
in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein ordnungsgemäß 
abgeparkter PKW an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden 
wurde vermutlich durch einen ausparkenden PKW verursacht. Der 
Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. 
Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht
Am Donnerstag, 18.09.2025, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
wurde in der Eschstraße in Cloppenburg ein geparkter Audi beschädigt.
Vermutlich durch einen weiteren Parker wurde das Fahrzeug an der 
linken Fahrzeugseite gestreift. Dabei entstand Sachschaden in Höhe 
von etwa 2000 Euro. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich 
unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei 
Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht
Am Freitag, 19.09.2025, um 13:28 Uhr ereignete sich in Cloppenburg 
auf der Straße "Pingel-Anton" ein Verkehrsunfall mit anschließender 
Verkehrsunfallflucht. Ein E-Scooter Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug
in Höhe des dortigen Edeka Marktes den Geh- und Radweg in der für ihn
falschen Fahrtrichtung links. Im Begegnungsverkehr mit einem weiteren
16-jährigen E-Scooter Fahrer aus Emstek musste dieser ausweichen und 
stieß gegen einen auf der Fahrbahn wartenden PKW. Am PKW entstand 
Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Fahrer des linksseitig 
fahrenden E-Scooters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. 
Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lindern - Diebstahl aus Rohbau
Bereits am 14.09.2025 gegen 08:30 Uhr entwendete ein bislang 
unbekannter Täter ein ca. 10m langes Starkstromkabel aus einem Rohbau
an der Straße "Jökelrien" in Lindern. Hinweise nimmt die Polizei 
Lindern unter 05957/967790 entgegen.

Essen - Brand einer Schutzhütte
Am frühen Samstagmorgen, 20.09.2025, in der Zeit von 00:25 Uhr bis 
01:10 Uhr gerät in Essen, Holunderweg, eine Schutzhütte in einem 
Mehrgenerationenpark aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch 
das Feuer wird die Hütte nahezu vollständig zerstört. Hinweise nimmt 
die Polizei Essen/Oldb. unter 05434/924700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PHK Ostermann, Dienstschichtleiter
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

