POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Anruf durch falsche Polizeibeamte - Schmuck wurde "zur Sicherheit" übergeben - Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 17.09.2025, erhielt eine 73-jährige Cloppenburgerin in der Mittagszeit einen Anruf durch einen vermeintlichen Polizeibeamten, der sich als "Herr Jäger" ausgab. Dieser teilte der Seniorin mit, dass es in der Nachbarschaft zu Überfällen gekommen sei und in diesem Zusammenhang eine Liste mit den Daten der Cloppenburgerin aufgefunden wurde. Um ihre Wertgegenstände zu sichern, wolle die "Polizei" diese nun an sich nehmen, insbesondere Schmuck und Bargeld. Die 73-Jährige legte im Folgenden Schmuck in Verabredung mit einem Abholer in zwei Kochtöpfe bereit. Gegen Nachmittag erschien eine männliche Person, um die Wertgegenstände an der Adresse in der Fritz-Reuter-Straße an sich zu nehmen. In diesem Kontext bittet die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta um Zeugenhinweise. Wer hat folgende männliche Person am Nachmittag des 17.09.2025 mit zwei Kochtöpfen im Bereich der Fritz-Reuter-Straße oder den umliegenden Straßen wahrgenommen? Die Beschreibung kann bislang wie folgt ergänzt werden:

- Ca. 25 Jahre - Kurze Hose - Kurz geschorene Haare (eventuell dunkelblond) - Auffällig: Sehr dreckige Hände bzw. Fingernägel

Hinweise können der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 mitgeteilt werden.

