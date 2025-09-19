Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 18. September 2025 gegen 08:25 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn mit seinem Pkw die Wittensander Straße und beabsichtigte nach links auf die Auffahrt der B72 aufzufahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 29-jährigen Böselers. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem der 29-Jährige und sein Beifahrer, ein 31-jähriger Mann aus Barßel, leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von rund 45.000,00 Euro.

