Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 18. September 2025 gegen 08:25 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn mit seinem Pkw die Wittensander Straße und beabsichtigte nach links auf die Auffahrt der B72 aufzufahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 29-jährigen Böselers. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem der 29-Jährige und sein Beifahrer, ein 31-jähriger Mann aus Barßel, leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von rund 45.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

