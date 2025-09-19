PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. September 2025 in der Zeit zwischen 06:45 Uhr bis 15:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw Skoda Superb in schwarz, welcher auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Heukamp-Straße abgestellt worden war. An der Fahrerseite fanden sich mehrere Kratzer. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

  • 18.09.2025 – 12:35

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Zwei Personen leicht verletzt Am Donnerstag, den 18.09.2025, kam es auf der Garreler Straße / L 847 gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger PKW-Führer aus Oldenburg die Garreler Straße in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 12:06

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Versuchte Freiheitsberaubung - Zeugen schreiten ein Am Mittwoch, den 17.09.2025, wurden mehrere Zeugen gegen 08:18 Uhr auf eine körperliche Auseinandersetzung an der Straße An der Probstei, dortiger Parkplatz, aufmerksam. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten ein 58-jähriger und ein 39-jähriger Mann aus Vechta einen 23-jährigen Vechtaer gegen seinen Willen in einen PKW zu ...

    mehr
