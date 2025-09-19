Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Behörden- und landkreisübergreifendes Treffen zur Stärkung der Verkehrssicherheit auf der B 401

Friesoythe, 16.09.2025 - In Reaktion auf den schweren Unfall vom Mittwoch, den 08.01.2025, auf der B 401 im Begegnungsverkehr zwischen einem Pritschenwagen und einem LKW, bei dem fünf Menschen ihr Leben verloren haben, haben sich Vertreterinnen und Vertreter der Verkehrssicherheitsbehörden erstmalig landkreisübergreifend zu einem interdisziplinären Austausch getroffen. Ziel des Treffens war es, gemeinsame Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der B 401 zu erarbeiten und langfristig umzusetzen.

Das von der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta initiierte Treffen fand im Rathaus der Stadt Friesoythe statt. Der Bürgermeister der Stadt Friesoythe, Sven Stratmann und Polizeidirektor Walter Sieveke von der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta begrüßten die teilnehmenden Vertreterinnen und Vertreter aus den Landkreisen Emsland, Grafschaft Bentheim, Ammerland, Cloppenburg sowie der Stadt Friesoythe und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Bereiche Lingen und Oldenburg), den Straßenmeistereien sowie den Polizeiinspektionen Emsland/Grafschaft Bentheim und Cloppenburg/Vechta.

Im Verlauf der Zusammenkunft stellten die Vertreterinnen und Vertreter der drei Landkreise die aktuellen Unfalllagebilder vor, welche durch die Sicherheitsanalyse des NLStBV ergänzt wurden. Als Hauptunfallursachen auf der B 401 unangepasste Geschwindigkeit sowie Vorfahrtsverletzungen an Einmündungen und Kreuzungen analysiert. Die Teilnehmenden brachten zudem eigene Erfahrungen aus dem Praxisalltag ein und schilderten brenzlige Situationen auf der Pendlerstrecke. Auf Basis der Diskussionen entwickelten die Gremien Anregungen und konkrete Vorschläge zur Steigerung der Verkehrssicherheit auf der B 401.

Zu den Vorschlägen und Anregungen gehören unter anderem: o Schaffung eines landkreisübergreifenden Lagebildes "B 401" in einem gemeinsamen SharePoint um relevante Informationen für alle Akteure der Verkehrssicherheit zur Verfügung zu stellen. o Harmonisierung der angeordneten Geschwindigkeitsbegrenzungen vor Kreuzungen und Einmündungen auf der gesamten Strecke der B 401. o Permanentes Monitoring von unfallbelasteten Einmündungen und Kreuzungen an der B 401. o Prüfung einer wechselnden 2-in-1-Führung der Bundesstraße, um riskante Überholmanöver zu reduzieren. o Abstimmung der Geschwindigkeitsüberwachungen der Kommunen, um auf der B 401 eine kontinuierliche Überwachung zu erreichen und den Kontrolldruck zu erhöhen; Fortführung der landkreisübergreifenden polizeilichen Geschwindigkeitskontrollen "Dreiländereckkontrollen", die seit 2013 durchgeführt werden. o Aufstellung von Hinweistafeln zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden und Information über Unfallgefahren. o Umsetzung der Vorschläge in die Arbeit der zuständigen Unfallkommissionen.

Ausblick: Im kommenden Jahr soll ein weiteres Kooperationstreffen "B 401" stattfinden, um die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen fortzusetzen und die Wirkung kontinuierlich zu evaluieren. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestellen der beteiligten Behörden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell