Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Zwei Personen leicht verletzt

Am Donnerstag, den 18.09.2025, kam es auf der Garreler Straße / L 847 gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger PKW-Führer aus Oldenburg die Garreler Straße in Fahrtrichtung Varrelbusch. Im Verlauf beabsichtigte er ein vor ihm fahrendes Trecker-Anhänger-Gespann, geführt von einem 55-jährigen Ahlhorner, zu überholen. Im Überholvorgang befindlich übersah er den PKW eines 82-jährigen Garrelers und seiner Beifahrerin (83 J, Garrel). Infolge des Zusammenstoßes kippte der Wagen der Garreler auf die Seite. Der PKW des Oldenburgers stieß gegen das Trecker-Anhänger-Gespann.

Ersthelfer sowie eintreffenden Polizeibeamten gelang es, den Fahrer des auf die Seite gekippten PKWs aus diesem zu befreien und an den Rettungsdienst zu übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel, die mit ca. 20 Einsatzkräften vor Ort war, befreite die 83-Jährige ebenfalls aus dem PKW. Beide wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Führer des Trecker-Anhänger-Gespanns und der Oldenburger blieben unverletzt.

An den PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30000,- EUR.

Die Straße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Ein Lob gilt den engagierten Ersthelfenden, die beherzt Einsatz und Engagement gezeigt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

