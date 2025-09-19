Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Bakum - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person
Am Donnerstag, 18. September 2025 gegen 13:20 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Bakum mit ihrem Pkw die Elmelager Straße in Richtung Vechtaer Straße. In einer Kurve kam nach links von der Fahrbahn ab, der Pkw geriet auf einen angrenzenden Acker und überschlug sich. Die 49-Jährige erlitt leicht Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.
