Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Molbergen/OT Ermke - Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer räuberischer Erpressung zum Nachteil eines 25-jährigen Pkw-Fahrers

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, 03. September 2025 gegen 12:00 Uhr kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in Ermke, Hauptstraße Ecke Up'm Blaiken.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6111282

Anhand der Zeugenaussage des Opfers konnten nun zwei Phantombilder der Tatverdächtigen erstellt werden. Zusätzlich zu den in den Bildern ersichtlichen äußeren Merkmalen konnte das Opfer folgende Personenbeschreibungen abgeben.

Person 1

- 180-182cm groß - ca. 30-35 Jahre - leicht untersetze Statur - sprach gebrochenes Deutsch mit Akzent - trug einen rosé-/kupferfarbenen Siegelring am Ringfinger der rechten Hand - verwendete ein Taschenmesser/Multifunktionsmesser mit kleiner Klinge

Person 2

- 180-182cm groß - ca. 40-45 Jahre - stämmig, muskulös - markante Akne Narben (Stirn- und Wangenpartie) im Gesicht - sprach gebrochenes Deutsch mit Akzent - trug einen rosé-/kupferfarbenen Siegelring am Ringfinger der rechten Hand

Die Männer flüchteten nach der Tat mit dem vermeintlichen Pannenfahrzeug. Hierbei handelte es sich um einen Audi A4 Avant in blau-grau mit nichtdeutschem Kennzeichen.

Nach ersten Hinweisen aus einem ersten Zeugenaufruf unmittelbar nach der Tat könnte sich der Pkw am Tattag ebenfalls im Raum Badbergen und später im Raum Garrel aufgehalten haben.

Wer erkennt einen oder beide Personen auf den beigefügten Phantombildern? Wem ist das beschriebene Fahrzeug noch aufgefallen? Wer hat im oben genannten Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell