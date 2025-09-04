POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta

Versuchte räuberische Erpressung unter Vortäuschung einer PKW-Panne - Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 03.09.2025, täuschten zwei unbekannte männliche Täter gegen 12:00 Uhr eine PKW-Panne im Einmündungsbereich Up`m Blaiken / Hauptstraße in Molbergen / Ermke vor. Zu diesem Zwecke hielten sie zum genannten Zeitpunkt einen 25-jährigen Cloppenburger mit seinem PKW an und baten ihn gestikulierend um Hilfe. Er kam der Aufforderung nach und hielt im Einmündungsbereich neben dem vermeintlichen Pannen-PKW. Hierbei soll es sich um einen älteren blau-gräulichen Kombi gehalten haben. Der Cloppenburger öffnete die Beifahrerscheibe um mit einem der Männer in Kontakt zu treten. Hierbei wurde er direkt aufgefordert, Geld herauszugeben. Zeitgleich versuchte der andere Mann die Fahrertür zu öffnen, was aufgrund des automatischen Schließsystems misslang. Der Mann auf der Beifahrerseite griff in der Folge durch das geöffnete Fenster ins Fahrzeug. Hierbei kam es zu einem Handgemenge mit dem Cloppenburger, bei dem dieser auch den Angriff mit einem kleinen Messer abwehrte. Ihm gelang es, das Fahrzeug in Gang zu setzen, sodass der Angreifer von weiteren Vorhaben abließ. In Molbergen angekommen verständigte er die Polizei. Er trug leichte Verletzungen an der Hand und im Gesicht davon.

Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- Dunkler Haut-Teint - 30-35 Jahre alt - kräftige, leicht untersetzte Figur - ca. 180-185 cm - kurze schwarze Haare - Oberlippenbart und Kinnbart - Kurze Cargohose - Weißes, dreckiges Hemd

2. Person:

- Dunkler Haut-Teint - ca. 40-45 Jahre alt - stämmige Figur - grau-melierter Vollbart - Undercut mit zurückgekämmten Haaren - Im Gesicht deutliche Aknenarben - schwarze Hose, schwarzes T-Shirt

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bittet Zeugen, die im Vorfeld der Tat möglicherweise Beobachtungen im genannten Einmündungsbereich oder generell im Bereich Ermke gemacht haben, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

