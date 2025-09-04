Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Vers. Einbruch in Pkw

In der Zeit zwischen Dienstag, 02. September 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 03. September 2025 09:00 Uhr versuchten unbekannte einen Transporter, Fiat Ducato, welcher auf einem Grundstück in der Paula-Modersohn-Becker-Straße abgestellt worden war zu öffnen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Essen (Old.) - unbekannte beschädigen Glaselemente

In der Zeit zwischen Dienstag, 02. September 2025 21:00 Uhr bis Mittwoch, 03. September 2025 07:50 Uhr beschädigten unbekannte mittels Stein ein Glaselement einer Bürofront in der August-Meyer-Straße. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell