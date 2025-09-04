PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Vers. Einbruch in Pkw

In der Zeit zwischen Dienstag, 02. September 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 03. September 2025 09:00 Uhr versuchten unbekannte einen Transporter, Fiat Ducato, welcher auf einem Grundstück in der Paula-Modersohn-Becker-Straße abgestellt worden war zu öffnen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Essen (Old.) - unbekannte beschädigen Glaselemente

In der Zeit zwischen Dienstag, 02. September 2025 21:00 Uhr bis Mittwoch, 03. September 2025 07:50 Uhr beschädigten unbekannte mittels Stein ein Glaselement einer Bürofront in der August-Meyer-Straße. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

