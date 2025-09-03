PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - mehrere Pkw aufgebrochen

Am Dienstag, 02. September 2025 in der Zeit zwischen 13:40 Uhr bis 14:40 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, VW Golf in grau und schlugen mittels unbekanntem Gegenstand die Seitenscheibe ein. Die Täter entwendeten eine Handtasche samt Inhalt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. In der Zeit zwischen 13:30 Uhr bis 16:40 Uhr begaben sich Täter an einen Pkw, Daimler Chrysler in silber und schlugen auch hier eine Scheibe ein und entwendeten zwei Taschen samt Inhalt. Auch hier ist derzeit keine Schadenssumme bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 01. September 2025 gegen 08:35 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau aus Damme mit einem Fahrrad den Geh-/Radweg entlang der Dammer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Eine 87-jährige Frau aus Steinfeld beabsichtigte mit einem Pkw von der Falkenstraße nach rechts auf die Dammer Straße aufzubiegen. Hierbei übersah sie die 26-Jährige auf dem Fahrrad, es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde die 26-Jährige leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

