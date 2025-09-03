PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl einer Rückfahrkamera

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Montag, 01. September 2025 23:00 Uhr bis Dienstag, 02. September 2025 10:00 Uhr an einen Pkw, welcher nahe des Schützenplatzes in der Herzogstraße, OT Gehlenberg, abgestellt worden war und entwendete eine Rückfahrkamera samt Kennzeichenhalterung. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung an Außenlampe

Am Sonntag, 31. August 2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine auf dem Boden angebrachte Außenlampe eines Grundstücks in der Straße Am Kirchplatz. Es entstand ein Schaden von ca. 400,00 Euro. Bereits vor ca. drei Wochen kam es zu einer Sachbeschädigung an einem der dortigen Fenster. Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel.: 04494/922620) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

