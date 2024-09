POL-PDNR: Unfallflucht

Dierdorf (ots) - In der Nacht vom 05.09.2024 auf den 06.09.2024 versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Friseurgeschäftes in der Hauptstraße in Dierdorf aufzuhebeln. Den Tätern gelang es nicht in das Objekt einzudringen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 ...

