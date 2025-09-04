Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Pkw beschädigt
Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag, 02. September 2025 22:00 Uhr bis Mittwoch, 03. September 2025 08:00 Uhr einen Pkw, BMW 525 D, welcher in der Einfahrt eines Grundstücks in der Europastraße abgestellt worden war. Der Schaden auf der Motorhaube wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell