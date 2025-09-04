PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag, 02. September 2025 22:00 Uhr bis Mittwoch, 03. September 2025 08:00 Uhr einen Pkw, BMW 525 D, welcher in der Einfahrt eines Grundstücks in der Europastraße abgestellt worden war. Der Schaden auf der Motorhaube wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:46

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Vers. Einbruch in Pkw In der Zeit zwischen Dienstag, 02. September 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 03. September 2025 09:00 Uhr versuchten unbekannte einen Transporter, Fiat Ducato, welcher auf einem Grundstück in der Paula-Modersohn-Becker-Straße abgestellt worden war zu öffnen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen. Essen (Old.) ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:14

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - mehrere Pkw aufgebrochen Am Dienstag, 02. September 2025 in der Zeit zwischen 13:40 Uhr bis 14:40 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, VW Golf in grau und schlugen mittels unbekanntem Gegenstand die Seitenscheibe ein. Die Täter entwendeten eine Handtasche samt Inhalt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. In der Zeit zwischen 13:30 Uhr bis 16:40 Uhr begaben sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren