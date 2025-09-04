Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Vechta - Pkw aufgebrochen

Am Mittwoch, 03. September 2025 in der Zeit zwischen 07:15 Uhr bis 07:20 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter an einen Pkw, Mercedes-Benz GLC in grau welcher an der Straße Moorkamp Ecke Moorweg in Höhe der Bohranlage abgestellt worden war. Die unbekannten beschädigten eine Seitenscheibe und entwendeten eine Handtasche samt Inhalt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 03. September 2025 gegen 23:48 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Kiel mit einem Pkw die Lohner Straße, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Damme kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Im Laufe der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Versicherungsschutz des Pkw erloschen war.

Damme - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 09. September 2025 gegen 07:40 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau aus Holdorf mit ihrem Pkw die Straße Hollmanns Weg. Hierbei übersah sie, dass eine 19-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Pkw bremste, da die vorausfahrende 39-jährige Dammerin beabsichtigte abzubiegen. Die 34-Jährige fuhr auf den Pkw der 19-Jährigen auf, welcher in der Folge auf den Pkw der 39-Jährigen geschoben wurde. Alle Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Die 34-Jährige und die 19-Jährige wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von 16.000,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 01. September 2025 11:00 Uhr bis Mittwoch, 03. September 2025 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Jeep Grand Cherokee, welcher auf einem Parkplatz an der Große Straße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

