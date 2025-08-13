PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landesstraße 288 zwischen Alpenrod und Hachenburg - Nachtragsmeldung

Alpenrod (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025 um 07:55 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 288 zwischen Alpenrod und Hachenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pressmüllwagen infolgedessen eine Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die o.g. Strecke in Fahrtrichtung Hachenburg und beabsichtigte kurz hinter dem Ortsausgang eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Der 53-jährige Fahrzeugführer des ersten Fahrzeugs der Kolonne, eines Pressmüllwagens, bog zeitgleich nach links auf die Zufahrtsstrecke zu einem Bauernhof ab. Es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, in deren Folge die Pkw-Fahrerin zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Frau konnte durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Landesstraße 288 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 13.08.2025 – 10:12

    POL-PDMT: Presserstmeldung: Stromausfall in Singhofen und Pohl

    Singhofen (ots) - Am 13.08.2025 gegen 09:20 Uhr kam es in Singhofen zu einem technischen Defekt in einem Trafohaus. Dadurch bedingt fällt der Strom für die Ortschaften Singhofen und Pohl aus. Mitarbeiter des Energieversorgers sind vor Ort und arbeiten bereits an der Störungsbeseitigung. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Ems Viktoriaallee 21 56130 Bad EMs Telefon: ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 08:26

    POL-PDMT: Hachenburg - Erstmeldung schwerer Verkehrsunfall

    Hachenburg (ots) - Auf der L 288 zwischen Hachenburg und Alpenrod ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Rettung ist derzeit im Gange. Die Landesstraße 288 ist dafür zur Zeit voll gesperrt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: ...

    mehr
