Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Körperverletzung / Zeugenaufruf
Am Samstagmorgen, gegen 03.15 Uhr, kam es in der Kirchstraße in Friesoythe zu einer Auseinandersetzung unter mehreren männlichen Personen. Eine Person wurde hierbei im Gesicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) zu melden.
