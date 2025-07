POL-K: 250723-2-K Flüchtenden Fahrraddieb (38) gestellt - Videobeobachtung und Zeugen helfen bei der Aufklärung

Köln (ots) - Besorgte Anwohner haben am frühen Dienstagmorgen (22. Juli) die Polizei per Notruf über einen Brand in einem chinesischen Restaurant in Leverkusen-Schlebusch in Kenntnis gesetzt. Gegen 6 Uhr war dichter schwarzer Rauch aus dem Lokal in der Saarstraße aufgestiegen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich ...

mehr