POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 19.09.25, gegen 15.20 Uhr, wollte ein 66-jähriger aus Damme mit seinem PKW von der Lindenstraße nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er einen 10-jährigen, ebenfalls aus Damme, der mit seinem Pedelec den dortigen Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der 10-jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 19.09.2025, ist es auf dem Gehweg der Großen Straße, Höhe der Hausnummer 65, in 49377 Vechta, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der bislang unbekannte Verursacher, befährt mit einer weiteren Person auf dem von ihm geführten E-Scooter den Gehweg der o.g. Straße, aus Richtung der Straße Bremer Tor kommend in Richtung Münsterstraße. Hierbei stößt er Höhe der genannten Anschrift mit einem sich auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger zusammen, wodurch dieser verletzt wird. Nach dem Zusammenstoß, entfernt sich der Verursacher unerlaubterweise vom Unfallort. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Diebstahl eines Motorrades

Am Freitag den 19.09.20265 im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr ist es in der Straße "An der Kirchenziegelei" in Lohne zu Tageswohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Hierbei wurde unter anderem ein Motorrad entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442 808460 in Verbindung zu setzen.

Damme - Versuchter Einbruchdiebstahl in Firma

Am Freitag den 19.09.2025 gegen 23:20 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Firmengelände in der Sattlergasse in Damme. Zu einem Diebstahl ist es nicht gekommen. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Damme unter der Telefonnummer 05491 999360 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte am 20.09.2025 gegen 04:15 Uhr festgestellt werden, dass der 32- jährige Fahrzeugführer aus Vechta seinen Pkw den öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

