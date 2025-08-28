Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Acht Fahrgäste nach Busunfall am Holstentor verletzt

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (27.08.2025) ereignete sich im Bereich des Holstentores in Lübeck ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus des Stadtverkehrs und einem VW Passat. Dabei wurden insgesamt 8 Fahrgäste des Busses verletzt, eine Frau von ihnen schwer. Ursache des Verkehrsunfalls ist nach bisherigen Ermittlungen ein plötzlicher Wechsel des Fahrstreifens des VW Passat. Trotz Notbremsung des Busfahrers kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Gegen 18:05 Uhr befuhr ein 75 Jahre alter Mann aus Leipzig mit seinem grauen VW Passat die Straße am Holstentorplatz in Fahrtrichtung der Lübecker Innenstadt. Nachdem er das Holstentor passiert hatte, ordnete sich der Fahrer zunächst auf der Linksabbiegerspur vor der für ihn Rot anzeigenden Lichtzeichenanlage an der Holstentorbrücke ein. Gemäß den vorliegenden Erkenntnissen wollte der 75-Jährige aber nicht nach links in die Straße An der Untertrave abbiegen. Er wechselte plötzlich verbotswidrig über die durchgezogene Linie von der linken auf die rechte Fahrspur und wollte von dort aus weiter geradeaus in Richtung Holstenstraße fahren.

Auf der rechten Fahrspur in Richtung Innenstadt war zu diesem Zeitpunkt ein Bus des Stadtverkehrs Lübeck unterwegs, für den die Ampel grün zeigte. Trotz sofortiger Notbremsung konnte der 35 Jahre alte Busfahrer einen Zusammenstoß mit dem plötzlich auf seine Fahrspur wechselnden Passat nicht mehr verhindern.

In Folge der Kollision verletzten sich sieben Fahrgäste des Busses leicht, eine Frau wurde mit Verdacht auf schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Fahrer des VW Passat und seine Beifahrerin sowie der Busfahrer wurden nicht verletzt. Zur Versorgung der verletzen Personen waren mehrere Rettungswagenbesatzungen im Einsatz.

Die genaue Höhe des Gesamtsachschadens steht noch nicht fest, der Linienbus und der Passat waren jedoch weiter fahrbereit. Nach erfolgter Unfallaufnahme sowie Versorgung der verletzten Menschen war die Fahrbahn gegen 18:50 Uhr wieder frei.

Gegen den Fahrer des VW Passat leiteten die Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in mehreren Fällen sowie Ermittlungen aufgrund eines Verstoßes gegen die Vorschriften des Benutzens von Fahrstreifen ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell