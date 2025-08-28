Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Stockelsdorf

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Lübeck (ots)

Am 27.08.2025 ereignete sich auf der Kreisstraße 13 zwischen Lübeck und Stockelsdorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ersten Erkenntnissen zufolge ein Motorradfahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Lübecker verletzte sich dabei schwer und wurde mit lebensgefährlichen Verletzung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer mit seiner Piaggio die Kreisstraße 13 von Lübeck kommend in Richtung Stockelsdorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und geriet nach rechts in den Graben.

Der Lübecker blieb schwer verletzt im Graben liegen, während das Zweirad zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Fahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, verlor Betriebsstoffe und wurde abgeschleppt. Die Straße war während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell