Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 20. September 2025 18:50 Uhr bis Sonntag, 21. September 2025 00:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Daimler E 220 in grau, welcher in der Bahnhofstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Kradfahrer schwer verletzt

Am Sonntag, 21. September 2025 gegen 14:05 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Vrees mit einem Kraftrad die B 68/Cloppenburger Straße. Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Krad und stürzte. Hierdurch erlitt er schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

