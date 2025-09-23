Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl von Gartenmöbeln

In der Zeit von Freitag, 19. September 2025 19:00 Uhr bis Montag, 22. September 2025 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Tweeler Straße und entwendeten Gartenmöbel und Angeln. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Einbruch in Container

In der Zeit von Freitag, 12. September 2025 13:30 Uhr bis Montag, 22. September 2025 09:00 Uhr begaben sich unbekannte an einen Container in der Europa-Allee und entwendeten hochwertige Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Emstek - Pkw-Brand

Am Montag, 22. September 2025 gegen 17:48 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Transporter die Emsteker Straße, OT Drantum, als während der Fahrt plötzlich Flammen in den Innenbereich des Fahrzeugs schlagen. Der 25-Jährige stellte den Pkw unverzüglich ab und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Emstek gelöscht werden. Der 25-Jährige blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Essen (Old.) - Sachbeschädigung

Am Samstag, 20. September 2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter vermutlich mit einem Stein ein Glaselement der Haustür eines Einfamilienhauses im Platzweg. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

