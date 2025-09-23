PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl von Gartenmöbeln

In der Zeit von Freitag, 19. September 2025 19:00 Uhr bis Montag, 22. September 2025 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Tweeler Straße und entwendeten Gartenmöbel und Angeln. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Einbruch in Container

In der Zeit von Freitag, 12. September 2025 13:30 Uhr bis Montag, 22. September 2025 09:00 Uhr begaben sich unbekannte an einen Container in der Europa-Allee und entwendeten hochwertige Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Emstek - Pkw-Brand

Am Montag, 22. September 2025 gegen 17:48 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Transporter die Emsteker Straße, OT Drantum, als während der Fahrt plötzlich Flammen in den Innenbereich des Fahrzeugs schlagen. Der 25-Jährige stellte den Pkw unverzüglich ab und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Emstek gelöscht werden. Der 25-Jährige blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Essen (Old.) - Sachbeschädigung

Am Samstag, 20. September 2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter vermutlich mit einem Stein ein Glaselement der Haustür eines Einfamilienhauses im Platzweg. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 12:11

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Diebstahl aus Selbstbedienungsladen Am Sonntag, 21. September 2025 gegen 03:45 Uhr entwendete eine derzeit unbekannte Person Bargeld aus der Kasse eines Selbstbedienungsladens im Ligusterweg. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, 21. September 2025 gegen 10:11 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau aus Ankum ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:11

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:10

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht In der Zeit zwischen Samstag, 20. September 2025 18:50 Uhr bis Sonntag, 21. September 2025 00:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Daimler E 220 in grau, welcher in der Bahnhofstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren