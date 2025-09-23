Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Baucontainer

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Freitag, 19. September 2025 16:15 Uhr bis Montag, 22. September 2025 06:55 Uhr auf das Gelände einer Baustelle in der Wicheler Straße, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Container und entwendeten Werkzeug. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Kupferdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 20. September 2025 16:00 Uhr bis Montag 22. September 2025 gegen 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Ravensburger Straße und entwendeten mehrere hundert Meter Kupferkabel. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Im gleichen Zeitraum brachen unbekannte Täter einen Anhänger auf, welcher in der Ravensburger Straße abgestellt worden war. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Einbruch in Rohbau

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Samstag, 20. September 2025 14:00 Uhr bis Sonntag, 21. September 2025 18:00 Uhr auf ein Grundstück in der Dinklager Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Rohbau. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Marktstand

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Freitag, 19. September 2025 22:00 Uhr bis Samstag 20. September 2025 18:00 Uhr an die Kühlzelle eines Standes auf dem Herbstkirmes auf dem Laurentiusplatz in Langförden und entwendeten alkoholische Getränke und Zigaretten. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Pkw-Brand

Am Montag, 22. September 2025 gegen 17:30 Uhr geriet der Pkw einer 50-jährigen Frau aus Damme in Brand. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 50-Jährige den Pkw bereits aufgrund eines vermeintlichen technischen Defekts auf einem Parkplatz an der Steinfelder Straße abgestellt. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Damme gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 22. September 2025 gegen 18:03 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 47-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Straße Stroher Damm befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Überladung

Am Montag, 22. September 2025 gegen 13:18 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta in der Vestruper Straße einen 61-jährigen Mann, welcher mit einem Sattelschlepper Zwiebeln transportierte. Eine Wiegung des Gespanns ergab ein Gewicht von über 50 Tonnen, dies entspricht einer Überladung von 27,45 Prozent. Dem 61-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Vermögensabschöpfung angeregt.

Lohne - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 22. September 2025 gegen 18:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Lohne einen 24-jährigen Mann aus Lohne, welcher mit einem E-Scooter die Straße Hilge Beuken befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille, der Konsum von THC wurde eingeräumt. Es wurde eine Blutentnahme entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Montag, 22. September 2025 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 17-jähriger Badberger mit einem Roller die Dinklager Landstraße in Richtung Märschendorf. Ein 80-jähriger Lohner befuhr mit seinem Pkw die Bokerner Straße und beabsichtigte auf die Dinklager Landstraße aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 17-Jährigen, welcher schwere Verletzungen erlitt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde. Ein 54-jähriger Mann aus Molbergen musste mit seinem Lkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell