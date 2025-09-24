PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. September 2025 gegen 18:21 Uhr befuhr ein 20-jähriger ohne Wohnsitz in Deutschland mit einem Pkw die Straße IV. Hüllenweg und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Zaun und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der 20-Jährige konnte ermittelt werden. Es entstand ein Schaden von 2.100,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 11:04

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Fahrraddiebstahl / Täter ermittelt Am Dienstag, 23. September 2025 gegen 16:00 Uhr meldete sich eine Geschädigte und teilte mit, dass sie soeben das vor zwei Monaten am Schützenplatz in Molbergen entwendete Fahrrad ihres Sohnes an einer Bushaltestelle in Molbergen, Peheimer Straße, festgestellt habe. Das Fahrrad sei mit einem fremden Schloss gegen die Wegnahme gesichert gewesen. ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:16

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruch in Baucontainer Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Freitag, 19. September 2025 16:15 Uhr bis Montag, 22. September 2025 06:55 Uhr auf das Gelände einer Baustelle in der Wicheler Straße, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Container und entwendeten Werkzeug. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:15

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - gefährliche Körperverletzung Am Freitag, 19. September 2025 gegen 17:00 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 77-jährigen Frau und einem 32-jährigen Mann, beide aus Barßel. Die beiden Geschädigten befanden sich zu Fuß in der Eichenallee, als sie von zwei bislang unbekannten Kindern/Jugendlichen mit Softairpistolen beschossen wurden. Hierdurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren