Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Fahrraddiebstahl / Täter ermittelt Am Dienstag, 23. September 2025 gegen 16:00 Uhr meldete sich eine Geschädigte und teilte mit, dass sie soeben das vor zwei Monaten am Schützenplatz in Molbergen entwendete Fahrrad ihres Sohnes an einer Bushaltestelle in Molbergen, Peheimer Straße, festgestellt habe. Das Fahrrad sei mit einem fremden Schloss gegen die Wegnahme gesichert gewesen. ...

