Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Rohbau

In der Zeit zwischen Sonntag, 21. September 2025 16:00 Uhr bis Dienstag, 23. September 2025 15:55 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Rembrandtstraße und entwendeten aus einer Garage diverse Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Brand in Grundschulgebäude

Am Montag, 22. September 2025 gegen 19:16 Uhr meldeten Anwohner optischen und akustischen Alarm an einer Grundschule in der Vitusstraße. Durch den eintreffenden Verantwortlichen konnte vor Ort Brandgeruch wahrgenommen werden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte einen Schwelbrand feststellen und löschen. Es wurde niemand verletzt.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Montag, 22. September 2025 14:15 Uhr bis Dienstag, 23. September 2025 06:45 Uhr einen Pkw, VW Golf in grau, welcher an der Mozartstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Freitag, 19. September 2025 in der Zeit zwischen 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr einen Pkw, VW Passat in schwarz, welcher an der Bahnhofstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 750,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 23. September 2025 gegen 17:55 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 34-jährigen Mann aus Twistringen, welcher mit seinem Pkw die Oyther Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte, ein Test ergab einen Wert von 1,73 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv hinsichtlich THC. Der 34-Jährige war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 23. September 2025 gegen 22:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Damme einen 30-jährigen Mann aus Bersenbrück, welcher mit seinem Pkw die Neuenkirchener Straße befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. September 2025 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 17:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Skoda Karoq in grau, welcher in der Straße Zur Freilichtbühne abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell