Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von Autoaufbrüchen und Diebstählen von Handtaschen in und um Buxtehude - Polizei ruft zur Aufmerksamkeit auf

Stade (ots)

In den letzten acht Wochen ist es in und rund um Buxtehude zu einer Serie von ca. 10 Autoaufbrüchen gekommen. Jedes Mal haben Unbekannte bei abgestellten Fahrzeugen eine Scheibe eingeschlagen und dann aus dem Innenraum eine Handtasche, einen Rucksack oder eine Geldbörse entwendet.

Neben dem Sachschaden am Fahrzeug ist dann auch oft noch ein Schaden durch abhandengekommenes Geld und Papiere oder sogar durch Nutzung von Bankkarten für unberechtigte Geldabhebungen zu verzeichnen.

Die Autos waren dazu z. B. im Neukloster Forst oder wie zuletzt am vergangenen Donnerstag zwischen 16:00 h und 17:30 h in Beckdorf in der Feldmark in der Rahmstorfer Straße abgestellt, während der Autofahrerinnen oder Autofahrer einen Spaziergang machten, sich auf einer Hunderunde befanden oder einen Friedhof besuchten.

Die Polizei ruft deshalb nochmal dazu auf, selbst bei kurzfristigem Verlassen des Autos keine Handtaschen, Rucksäcke oder sonstige Wertgegenstände sichtbar im Innenraum zurück zu lassen, sondern diese entweder mitzunehmen oder im Kofferraum abzulegen. So kann verhindert werden, dass Autoaufbrecher schon beim Hineinsehen ins Auto eine Beute erblicken und dann die Tat umsetzen.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder andere Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

