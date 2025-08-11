Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Wasserrettung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Konstanz (ots)

Die Feuerwehr Konstanz wurde am 09.08.2025 um 15:38 Uhr zu einem gekenterten Boot an die Alte Rheinbrücke alarmiert.

Vor Ort meldete die DLRG, die sich auf dem Weg zum Seenachtsfest befand, ein sinkendes Boot mit mehreren Personen im Wasser. Sofort wurden zusätzliche Kräfte mit dem Einsatzstichwort "Wasserrettung - Boot droht zu sinken" zur Einsatzstelle beordert.

Das gekenterte Boot trieb im weiteren Verlauf den Seerhein hinab bis auf Höhe des Bodenseeforums. Über das Feuerlöschboot sowie ein Mehrzweckboot der Feuerwehr konnte es gesichert werden. Aufgrund der starken Strömung mussten auch die Einsatzboote der Feuerwehr mit Hilfe einer Seilwinde eines Einsatzfahrzeugs an Land gesichert werden.

In Höhe Bodenseeforum gelang es der Feuerwehr, das Boot im Flachwasser zu drehen und mithilfe von Hebesäcken wieder an die Wasseroberfläche zu bringen. Anschließend wurde es zur nahegelegenen Werft geschleppt und dort mithilfe eines Trailers ausgewassert.

- Einsatzstichwort: W3 Wasserrettung - Datum: 09.08.2025 - Uhrzeit: 15:38 Uhr - Einsatzort: Alte Rheinbrücke / Seerhein / Bodenseeforum - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Sondereinheit Ölwehr - Fahrzeuge: 6/10-2, 6/11, 6/46, 6/55, 6/74, KN 78, KN 79-2

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell