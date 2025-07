Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Tobias Heckenkamp als Amtsleiter und Kommandant bestellt

Konstanz (ots)

Der Gemeinderat der Stadt Konstanz hat in seiner Sitzung am 24.07.2025 Tobias Heckenkamp einstimmig zum neuen Amtsleiter des Feuerwehramtes und Kommandanten der Feuerwehr Konstanz bestellt. Die offizielle Amtsübernahme erfolgt zum 01.08.2025. Er tritt damit die Nachfolge von Bernd Roth an, der zum 30.06.2025 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde.

Tobias Heckenkamp begann seine Feuerwehrlaufbahn bereits 1994 mit der Jugendfeuerwehr, später in der Freiwilligen Feuerwehr und im Jahr 2001 begann er seinen Dienst bei der Berufsfeuerwehr Münster. Dort war er in verschiedenen Funktionen im Feuerwehr- und Rettungsdienst tätig, unter anderem in der Ausbildungsabteilung, der Wachleitung sowie im Einsatzleit- und Lagedienst. Zuletzt leitete er als Wachleiter die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Konstanz mit rund 42 Beamtinnen und Beamten sowie feuerwehrtechnischen Mitarbeitenden.

Als Amtsleiter und Kommandant ist er künftig zuständig für die strategische Leitung und Organisation des Feuerwehramtes sowie für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Konstanz. In seiner neuen Funktion verantwortet er künftig zusätzlich die Führung der rund 250 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr, des Spielmannszug und der Altersabteilung an den sieben Standorten im Stadtgebiet.

