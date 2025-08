Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Feuerwehr rettet Chamäleon aus Baum

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Konstanz (ots)

Am 05.08.2025 wurde die hauptamtliche Abteilung der Feuerwehr Konstanz um 13:37 Uhr zu einer ungewöhnlichen Tierrettung in einem Wohngebiet alarmiert.

Ein Chamäleon hatte sich in einem Baum in etwa 15 Metern Höhe verirrt. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie der Drehleiter an. Über die Drehleiter konnte das Tier behutsam und sicher aus dem Bäum gerettet werden.

Das exotische Tier wurde im Anschluss der biologische Lehrsammlung der Universität Konstanz zur weiteren Versorgung übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell