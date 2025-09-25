Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 24. September 2025 gegen 08:31 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Sedelsberger Straße in Richtung B 72 und nutzte hier die Abbiegespur zur Einmündung Ems-Dollart-Ring. Plötzlich lenkte er zurück nach rechts auf die dortige Fahrspur, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hinter ihm fuhr eine 23-jährige Frau, ebenfalls aus dem Saterland. Diese wich aus, geriet ins Schleudern, überschlug sich und auf der Seite liegend im Graben zum Stillstand. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert, es entstand ein Schaden von ca. 3.500,00 Euro.

