Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 24. September 2025 gegen 08:31 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Sedelsberger Straße in Richtung B 72 und nutzte hier die Abbiegespur zur Einmündung Ems-Dollart-Ring. Plötzlich lenkte er zurück nach rechts auf die dortige Fahrspur, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hinter ihm fuhr eine 23-jährige Frau, ebenfalls aus dem Saterland. Diese wich aus, geriet ins Schleudern, überschlug sich und auf der Seite liegend im Graben zum Stillstand. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert, es entstand ein Schaden von ca. 3.500,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

